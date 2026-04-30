Enna, i Giovani Democratici a Gargaglione e De Rose: “Per noi la polemica finisce qui”

I Giovani Democratici di Enna intervengono nuovamente nel dibattito politico cittadino, rivolgendosi a Paolo Gargaglione ed Ezio De Rose: “Caro Paolo, caro Ezio. Ci saremmo aspettati le vostre scuse, ma non importa. Per noi la polemica finisce qui ma non finisce qui il nostro impegno per la città”, dichiarano i Giovani Democratici di Enna.
“Nei prossimi giorni – proseguono – lanceremo il nostro programma elettorale, frutto di un lavoro cominciato a dicembre e che ha coinvolto decine di giovani ennesi”.
Il gruppo apre poi al confronto sulle proprie proposte: “Quando vorrete, le porte della nostra sede saranno aperte anche a voi per discutere e dibattere delle nostre proposte per i giovani della città, magari dopo aver visto un film o letto un buon libro!”.