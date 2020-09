Enna: i giovani del Fai regionale a Zagaria

Il raduno dei giovani del Fai regionale non poteva avere epilogo migliore. Una visita al campo di germoplasma di ulivo di Zagaria nella riserva speciale di Pergusa per respirare e godere di un angolo naturalistico di grande interesse culturale dove la biodiversità non è solo di casa ma, oramai, un vero e proprio punto di riferimento internazionale.

Accompagnati dall’agronomo del Libero Consorzio Comunale di Enna, Andrea Scoto, ideatore e responsabile della gestione del campo, e dal presidente di Legambiente provinciale, Franz Scavuzzo, la delegazione ha avuto modo di approfondire e di apprezzare il patrimonio naturalistico e paesaggistico del luogo e conoscere le tecniche agronomiche per il mantenimento sostenibile dell’ambiente. Affascinati dal luogo i giovani delegati hanno espresso la volontà di collaborare con l’Ente per realizzare delle iniziative per una più partecipativa fruizione dell’area. Tra le idee in fase di definizione quella di un olio promozionale da denominare “Fai l’Olio” ottenuto dalla molitura di una campionatura di olive di Zagaria allo scopo di accrescere l’attenzione e la sensibilità sui temi della salvaguardia sostenibile dell’ambiente. Temi questi che si sposano con la finalità della fondazione che ha come obiettivo far conoscere la bellezza dei luoghi e le loro identità culturali.

“Ben vengano i rapporti di collaborazione con la Fondazione per far meglio conoscere e fruire questo meraviglioso scrigno di biodiversità – ha commentato il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio -. Siamo disponibili, nei limiti dettati dall’emergenza sanitaria, a programmare insieme quanto necessario per aprire i cancelli ai cittadini”.