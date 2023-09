Enna: i discendenti di Neglia si complimentano con il Sindaco

PUBBLICITÀ

Con una missiva indirizzata al sindaco Maurizio Dipietro, i discendenti del maestro Francesco Paolo Neglia, per mezzo della bis nipote Luisa Lelli Zavattini, hanno voluto complimentarsi con l’amministrazione comunale di Enna per l’opera di rilancio del concorso internazionale intitolato al loro avo. Questo il testo della lettera.

Egregio signor Sindaco Dipietro,

Lei non mi conosce, sono la bis nipote di Francesco Paolo Neglia nipote di Giuseppe secondogenito del maestro.

Mi chiamo Luisa Lelli, figlia di Giuseppina Neglia, primogenita di Giuseppe.

È con grande gioia che, noi familiari, abbiamo avuto segnalazione dalla dott.ssa Fusaro della ripresa del concorso intitolato a nostro bis nonno Francesco Paolo.

Per anni, pur avendo mandato ad Enna i ricordi del maestro, per volere del nonno Giuseppe, non abbiamo avuto più notizie relative al concorso.

Con grande soddisfazione abbiamo appreso che Lei e i suoi collaboratori, vi siete prodigati per ridare luce all’evento, in particolare per questa occasione: il 150 anniversario!

Siamo grati a Lei, al comune di Enna e di Legnano per l’impegno!

Il nostro caro Francesco Paolo, dai ricordi del nonno Giuseppe, era un uomo di cultura e di profonda e generosa umanità, che credeva nel valore della musica come mezzo per superare ogni discrepanza culturale ed elevare lo spirito.

Un bene che dava ad ogni alunno, di qualsiasi estrazione sociale: il linguaggio del talento.

In questo mondo così complesso, mai come ora abbiamo bisogno di un linguaggio comune che parli al cuore dell’uomo e lo renda migliore!

È questo l’augurio che io a nome dei familiari, desideriamo rivolgere ai partecipanti di questa edizione del concorso: che usino il loro talento quale dono per rendere migliore la vita degli altri e di sé stessi, perché se noi cambiamo il Mondo cambia!

Questo sarà un modo per onorare la memoria del maestro!

Con gratitudine!

Ad multos annos

Dott.ssa Luisa Lelli Zavattini