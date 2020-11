Enna: i dati sullo screening odierno nel capoluogo e a Nicosia

Continua lo screening tramite tamponi rapidi Covid-19 per studenti, familiari, personale docente e non docente delle scuole.

In provincia di Enna, oggi sabato 21 novembre 2020, sono stati somministrati 205 tamponi a Nicosia ed è stato scoperto un solo soggetto positivo; a Enna, riscontrati 2 positivi a fronte di 658 tamponi eseguiti. La campagna screening continuerà anche domani.

In merito ai ricoveri per COVID oggi, sabato 21 novembre, presso l’Ospedale Umberto I di Enna vi sono n. 57 pazienti nell’area Malattie Infettive, 10 nella Semintensiva e 5 in Terapia Intensiva.