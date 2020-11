Enna: i dati sui ricoveri Covid. In corso interlocuzione con la Regione per l’ex Ciss

Incremento del numero dei dimessi nella giornata di lunedì 16 novembre. I pazienti che hanno lasciato l’area Covid dell’Umberto I di Enna sono stati sei, portando il numero totale dei dimessi a 21 nelle ultime due settimane.

In data odierna, 17 novembre, i ricoverati nell’Area delle Malattie Infettive sono 58, 5 in Terapia Intensiva, 2 pazienti presso l’Ostetricia COVID.

Nell’ Ospedale F.B.C. di Leonforte proseguono velocemente i lavori per la sistemazione dei percorsi e degli ambienti per una capienza stimata di 24 posti letto da dedicare ai pazienti Covid in via di guarigione. Nei prossimi giorni sarà realizzato, pertanto, il trasferimento dei pazienti a bassa intensità di cura dalle aree Covid dell’Umberto I.

La Direzione ha reso noto che è in atto l’interlocuzione con il governo regionale per l’utilizzo dell’ex CISS di Pergusa quale centro per l’emergenza Covid: si attendono, in merito, indicazioni operative e gestionali per dedicare la struttura alla cura dei pazienti colpiti dalla malattia del Coronavirus. Affrontata con l’Assessore della Salute e i tecnici del governo regionale anche la questione del reperimento di personale medico e infermieristico. Delineate alcune misure che porteranno, entro breve tempo, a incrementare la dotazione dei medici per le attività chirurgiche e per l’emergenza in atto.

Nei giorni scorsi hanno preso servizio, oltre ai 14 medici presso l’Umberto I di Enna, altri 7 medici per le attività di tracciamento e screening.