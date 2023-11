Enna: i Carabinieri ricordano i caduti di Nassiriya

PUBBLICITÀ

Il 12 novembre ricorre la 15^ Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, che quest’anno coincide con il 20° anniversario della strage di Nassiriya. In tale ambito, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna, guidato dal Colonnello Angelo Franchi, ha organizzato presso la Caserma “Gallo” una cerimonia, sobria ma significativa, nei pressi del monumento che ricorda i carabinieri deceduti nelle guerre, durante la quale sono stati ricordati i militari tragicamente uccisi in particolare in Iraq.

Erano presenti alla commemorazione una rappresentanza del reparto operativo e della compagnia di Enna, composta da ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.

Il ricordo è stato rivolto a vent’anni fa, alle ore 10.40, le 8.40 italiane, allorquando due palazzine in cui risiedevano i carabinieri e i militari del contingente che faceva parte dell’operazione “Antica Babilonia”, vennero sventrate da un attacco kamikaze. Un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti la base militare italiana, provocando l’esplosione del deposito munizioni della base e la morte di diverse persone tra militari e civili. Nell’esplosione rimase coinvolta anche la troupe del regista Stefano Rolla che si trovava sul luogo per girare uno sceneggiato sulla ricostruzione a Nassiriya da parte dei soldati italiani. Il bilancio fu tragico. Morirono dodici carabinieri, cinque soldati dell’esercito e due civili oltre a nove iracheni. I feriti furono venti, quindici carabinieri, quattro militari e due civili. Nello specifico gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri Massimiliano Bruno, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Andrea Filippa, Enzo Fregosi, Daniele Ghione, Horacio Majorana, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Filippo Merlino, Alfio Ragazzi e Alfonso Trincone, Cinque militari dell’Esercito, Massimo Ficuciello, Silvio Olla, Alessandro Carrisi, Emanuele Ferraro e Pietro Petrucci, due civili, il regista Stefano Rolla e il cooperante internazionale Marco Beci.