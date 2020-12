Enna: i Carabinieri portano doni ai piccoli pazienti del reparto di pediatria

Anche quest’anno, in occasione delle feste di fine anno, i Carabinieri di Enna hanno fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale Umberto I. A ricevere i militari, la direttrice dell’Unità Operativa Complessa, Dott.ssa Annamaria Millauro e il personale di reparto presente.

L’incontro, avvenuto nel rigoroso rispetto della normativa anti-COVID19, ha coinvolto i piccoli pazienti, ai quali i carabinieri hanno consegnato dei doni. Il reparto, invece, è stato omaggiato del calendario “Carabinierando 2021”, un calendario diverso rispetto a quello tradizionale dell’Arma dei carabinieri, con il quale gli autori hanno inteso dare un taglio grafico e un contenuto mirato proprio per i più piccoli, infatti per il 2021, i protagonisti sono raffigurati con simpatiche vignette in riproduzioni di importanti opere d’arte.

L’iniziativa, concordata con la dirigente dell’UOC, si è conclusa, tra i sorrisi dei presenti, con il consueto scambio di auguri e segue quella analoga tenutasi la scorsa settimana presso il “Chiello” di Piazza Armerina.