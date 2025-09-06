Enna, “Ho imparato ad amare”: Giuseppe Piangiamore presenta il suo primo libro

PUBBLICITÀ

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, presso la biblioteca della chiesa di San Giuseppe di Enna, la presentazione del libro “Ho imparato ad amare” di Giuseppe Piangiamore.

PUBBLICITÀ

Il giovane autore ennese, affiancato dalla professoressa Tiziana Buono – presidente dell’Associazione Cattolica cittadina, organizzatrice e moderatrice della serata e che ha curato la postfazione del libro – e dall’avvocato Ambra Turco – autrice della prefazione dell’opera – ha avuto l’occasione di incontrare un pubblico che ha saputo cogliere, fin da subito, il senso del romanzo – incentrato sull’amore – e che ha posto a Piangiamore diverse domande in merito, dando vita ad un susseguirsi di interventi volti ad indagare, passo per passo, le varie sfaccettature del sentimento amoroso.

Magistrale è stata la lettura, con contestuale drammatizzazione, di alcuni brani del libro compiuta dall’affermato autore teatrale Carlo Greca.

“Ho imparato ad amare” è la prima pubblicazione del ventottenne ennese, che si è cimentato nella stesura di un romanzo di formazione con l’intenzione di fornire, al lettore, punti di vista alternativi sul modo di intendere l’amore e la vita.

La protagonista è una ragazza di diciassette anni, chiamata ad affrontare le paure e le incertezze tipiche della giovane età. L’opera, tuttavia, si rivolge a un pubblico ampio, invitando ciascuno a riflettere su come ogni limite esista, in fondo, solo nella propria mente e possa essere superato attraverso un equilibrio tra razionalità ed emotività.

L’evento si è concluso con una sessione di firmacopie e con un rinfresco, che ha garantito all’autore la possibilità di conoscere personalmente i presenti, rendendo l’evento ancora più partecipato e sentito.