Una scenografia in tema Halloween e un percorso creativo per bambini con trucchi, disegni e foto sono stati allestiti nella sede dell’Associazione Magma di Enna in via Roma 105.

L’iniziativa, che sarà fruibile lunedì e martedì dalle 16 alle 20, rientra nelle attività laboratoriali che l’associazione culturale presieduta dallo scenografo Paolo Previti sta portando avanti rivolte in particolare ai più piccoli, e vuole essere anche l’occasione per farle conoscere alla cittadinanza.