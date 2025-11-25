Enna ha la Tari più bassa della Sicilia: lo certifica il Rapporto 2025 di Cittadinanzattiva

PUBBLICITÀ

La Tari a Enna è la più bassa della Sicilia e notevolmente inferiore alla media nazionale. A certificarlo, come ogni anno, il Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva.

L’indagine ha interessato le tariffe rifiuti applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2024, e ha preso come riferimento una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri.

“I dati che emergono dal rapporto – spiega il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro – certificano ancora una volta la bontà del percorso seguito dalla mia amministrazione nel corso degli ultimi dieci anni. Grazie al contributo dei cittadini e dei lavoratori abbiamo messo in campo un sistema virtuoso basato su una efficace raccolta differenziata ad un costo nettamente inferiore alla media nazionale e regionale”.

Infatti, da quanto emerge dal Rapporto di Cittadinanzattiva, la media nazionale risulta essere pari a 340 euro/anno, mentre la media regionale sale a quota 402 a fronte del dato della città di Enna pari a 278 euro/anno.

“Ancora una volta – conclude il Sindaco Dipietro – i fatti ci danno ragione e mi auguro che nel prossimo futuro questa esperienza virtuosa di gestione dei rifiuti venga portata avanti e ulteriormente migliorata”.