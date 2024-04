Enna: (H)-Open Week sulla salute della donna, il programma dell’Asp

PUBBLICITÀ

Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H)Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

PUBBLICITÀ

Le attività promosse dalla Fondazione Onda sono state avviate, presso l’ASP di Enna, dal Dipartimento Materno Infantile, diretto dalla dr.ssa Loredana Disimone, e coordinate dalla dr.ssa Oriana Ristagno, referente aziendale per la comunicazione “Bollini Rosa” e coordinatore degli ostetrici dell’area sud del territorio di riferimento aziendale.

“Il nostro programma prevede incontri in presenza con le donne e consulenze gratuite che saranno offerte dagli operatori dei Consultori Familiari di Enna, Leonforte, coordinati dalla dott.ssa Stella Ciarcià, dall’ambulatorio della UOC di Ostetricia e Ginecologia diretta dal Prof. Basilio Pecorino, dall’ambulatorio di Endocrinologia del Prof. Francesco Pallotti, dalla UOC Oncologia diretta dalla dor.ssa Daniela Sambataro, dalla Stanza Rosa dell’Ospedale di Piazza Armerina, coordinata dalla dr.ssa Linda Vitali”, affermano gli organizzatori dell’evento.

I servizi previsti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Sul sito dedicato all’open week è anche possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.

Il programma delle iniziative che si svolgeranno a Enna dal 18 al 24 aprile 2024 prevede due incontri pubblici e aperti alla cittadinanza, come di seguito elencati, e giornate dedicate alle attività di prevenzione con accesso programmato fino a esaurimento posti.

Incontri aperti al pubblico: 18 aprile, ore 15.00- 18.30, Sala Mingrino del P. O. Umberto I di Enna, presentazione delle iniziative programmate e dei servizi offerti, a cura del Dipartimento Materno Infantile. Ingresso libero.

19 aprile, ore 9.30- 13.30, Sala Mingrino del P. O. Umberto I di Enna, Fashion Week, evento “La Bellezza oltre la Malattia”, sfilata di moda, musica e poesie, a cura dell’UOC Oncologia. Ingresso libero.

Elenco e sedi delle attività offerte dietro prenotazione.

19 aprile, screening della memoria per le donne in età menopausale, ore 9.00-12.00, presso la stanza del Comitato Consultivo, 1° piano P.O. Umberto I, in collaborazione con le Associazioni del Comitato, rivolto alle donne over 50; per prenotazione telefonare al Consultorio Familiare di Enna, tel. 0935/520661 dal lunedì al venerdì ore 12,30 -13,30, fino ad esaurimento posti.

22 aprile, consulenze per la prevenzione dell’osteoporosi in menopausa: dalle 9.00 alle 13.30 presso Ambulatorio Ginecologia P.O. Umberto I, 3° Piano Plesso Azzurro, per prenotazione telefonare al Consultorio Familiare di Enna, tel. 0935/520661 dal lunedì al venerdì ore 12,30 -13,30, fino ad esaurimento posti.

22 aprile, consulenze cardiologiche e dermatologiche in menopausa, dalle 8.30 alle 13.30 presso il P.S. del P.O. Chiello – Stanza Rosa: per prenotazione telefonare al numero 331 2661807, dal lunedì al venerdì ore 12,30 -13,30, fino ad esaurimento posti

Consulenze ginecologiche in menopausa: 22 aprile, ore 9.00/12.30, presso il Consultorio Familiare Enna, per prenotazione telefonare al n. tel 0935/520661 dal lunedì al venerdì ore 12,30 -13,30, fino ad esaurimento posti; 22 aprile ore 9.00/12.30 presso il Consultorio Familiare Leonforte, per prenotazione telefonare al numero 0935/664434 dal lunedì al venerdì ore 12,30 -13,30, fino ad esaurimento posti; 24 aprile ore 9.00/12.30 presso Ambulatorio ostetricia e Ginecologia Ospedale Umberto I di Enna (3° Piano Plesso Azzurro), per prenotazione telefonare al numero 0935/516048 dal lunedì al venerdì ore 12,30–13,30.

In occasione dell’Open week sarà realizzata la campagna di promozione e di offerta attiva degli screenings oncologici attraverso i social a cura degli Operatori del Centro Gestionale Screening.