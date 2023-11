Enna: “Gymcampus X Tutti”, il tecnico nazionale Giorgio Colombo incontra la Consolini

PUBBLICITÀ

“Gymcampus X Tutti” è il progetto avviato dalla Polisportiva Consolini di Enna lo scorso mese di gennaio. Si tratta di un’iniziativa della Federazione Ginnastica, promossa da Sport e Salute, estesa a tutte le affiliate sul territorio nazionale con l’obiettivo di promuovere la pratica motoria a tutte le età. Tra gli obiettivi c’è anche quello di sostenere e promuovere uno stile di vita corretto, ponendo le basi per incrementare la motivazione, con particolare attenzione ai soggetti più giovani in età evolutiva. Inoltre, il progetto prevede attività formative per una nuova generazione di tecnici sportivi. A monitorare il progetto c’è il tecnico nazionale Giorgio Colombo, ex olimpionico.

Nella giornata di ieri, Colombo ha fatto tappa ad Enna, incontrando ginnasti e tecnici della Consolini. Ha espresso grande soddisfazione nel vedere l’operato della società ennese, elogiando il presidente Michelangelo Milano per il lavoro svolto in questi mesi e per aver coinvolto soprattutto diversi soggetti fragili.

Il progetto, ancora in fase di svolgimento, prevede anche un campus non residenziale dal 27 dicembre al 7 gennaio.