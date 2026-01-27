Enna, guide turistiche: assemblea regionale delle associazioni all’Università Kore

PUBBLICITÀ

Si è svolta oggi, all’Università Kore di Enna, l’assemblea delle associazioni delle guide turistiche siciliane.

Per la prima volta nella storia dell’associazionismo siciliano, tutte le associazioni di categoria delle guide turistiche si sono riunite in un’unica sede per confrontarsi su temi centrali per la professione, tra cui la lotta all’abusivismo, l’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale e le prospettive di collaborazione con l’Università Kore di Enna.

L’incontro si è tenuto presso il Dipartimento di Studi classici, linguistici e della formazione.

La presidente dell’Associazione Guide Turistiche della Provincia di Enna, Sabrina Murgano, ha rivolto un ringraziamento particolare alla professoressa Marinella Muscarà, preside di facoltà, per l’ospitalità e la disponibilità dimostrata, ai professori Andrea Miccichè, Arianna Magnani e Antonino Velez per i loro contributi all’assemblea. Ringraziamenti, nell’organizzazione, anche per il professor Alessandro Romano.

“Siamo felici di questa apertura dell’università verso il territorio nei confronti delle associazioni delle guide turistiche, ci sono molte idee e cercheremo a stretto giro di mettere in cantiere questi progetti. Grazie anche alle altre associazioni intervenute”, dichiara Sabrina Murgano.

Questo l’elenco delle associazioni che hanno partecipato all’assemblea: A.G.T. Catania, A.G.T. Città Agrigento, A.G.T. Enna, A.G.T. Palermo, A.G.T. Ragusa, A.G.T. Siracusa, A.G.T. Trapani e Sicilia Occidentale, A.G.T.E.M.T. Eolie Messina Taormina, A.G.T.T.M. Taormina e Prov. Messina, A.R.G.S. Associazione Regionale Guide Sicilia, FEDERAGIT Sicilia/Palermo, G.T.A. Palermo, G.T.I. Guide Turistiche Italiane.