Enna: Guide Ambientali Escursioniste, concluso il primo corso professionalizzante

Sabato scorso hanno avuto luogo ad Enna gli esami per l’ottenimento della qualifica di “Guida Ambientale Escursionista”. Il corso, organizzato da ENPACS, con il patrocinio del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, di Legambiente, del CEA Von Humboldt e della Assoguide, associazione nazionale di categoria per le professioni turistiche di guida ed accompagnamento, ha visto ben 400 ore di insegnamento teorico e pratico, in modalità mista, con il coinvolgimento di professionisti dei diversi settori quali docenti e con la partecipazione di dieci aspiranti guide di diversa età e professione, dal giovane studente universitario al commerciante di mezza età. Le attività pratiche si sono svolte non solo nell’area del Rocca di Cerere Geopark, ma anche sulle Madonie, sui Nebrodi e sull’Etna.

La prova di ieri ha visto i candidati impegnati intanto nella programmazione di un trekking con interpretazione presso l’area dell’ex lago Stelo e della montagna di Gaspa e, successivamente, in una prova teorico-pratica con la presentazione di alcuni project work organizzati come veri e propri prodotti turistici da vendere ai tour operator.

Si arricchisce così il panorama dell’offerta professionale sul territorio ennese con non solo nuovi operatori ma, in alcuni casi, nuovi approcci alla professione della guida e, quindi, delle proposte di pratiche escursionistiche.