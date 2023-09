Enna: guida sicura, la Polizia di Stato incontra gli studenti

PUBBLICITÀ

Nell’ottica della prevenzione dell’infortunistica stradale e di sensibilizzazione con riguardo alla guida sotto l’influenza di alcool o sostanze stupefacenti e psicotrope, la Sezione Polizia Stradale sta organizzando il progetto denominato “Icaro ’23” che si terrà all’Autodromo di Pergusa. L’evento si articolerà in cinque moduli secondo il seguente calendario: dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 18 il 29 settembre; dalle 8 alle 14 nei giorni 30 settembre, 1 e 2 ottobre.

PUBBLICITÀ

Il progetto prevede la partecipazione e la collaborazione del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Università degli Studi di Enna Kore, del Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria 118 bacino EN-CL-AG, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio Enna e dell’Automobile Club di Enna. Collaborerà, inoltre, il Medico Superiore della Polizia di Stato Dr.ssa Letizia Galtieri, Dirigente l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Enna, e il Vice Questore della Polizia di Stato Dr. Antonio Capodicasa, Dirigente la Sezione Polizia Stradale di Siracusa e referente Compartimentale del “Progetto Icaro”.

L’iniziativa è rivolta in primis agli studenti delle scuole superiori di secondo grado ed universitari per “far vivere direttamente in prima persona”, anche attraverso prove pratiche di simulazione, quali siano gli effetti alla guida conseguenti al consumo di alcool e di sostanze stupefacenti e come, segnatamente, influenzino i tempi di reazione e le abilità di guida.

Nel dettaglio, ogni modulo sarà strutturato in tre momenti.

A seguito dell’arrivo e dell’accoglienza dei partecipanti, si terrà un primo momento teorico-formativo sulle tematiche della sicurezza stradale e dei rischi conseguenti all’uso delle sostanze d’abuso, sulle azioni di contrasto alla guida in stato di alterazione da sostanze alcoliche e stupefacenti, sulle nozioni di primo soccorso sanitario e psicologico, sulle norme comportamentali in caso di emergenza. Ciascuno avrà a disposizione, a tal fine, un box adibito ad aula concesso dall’Ente Autodromo. Ogni 20 minuti circa, ciascuna aula, appositamente attrezzata, vedrà “ruotare” i gruppi di studenti i quali presenzieranno alle tematiche in tema di infortunistica stradale presentate secondo le proprie competenze rispettivamente dalla Polizia di Stato, dai Vigili del Fuoco, dal Servizio Emergenza-Urgenza Sanitaria 118, dall’ASP Enna, dalla Protezione Civile e dall’Università Kore.

Seguirà una simulazione di intervento su “scontro stradale” a cura della Sezione Polizia Stradale di Enna, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del S.U.E.S. 118 e del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nella quale ciascun attore metterà in campo le proprie competenze, quali la messa in sicurezza del luogo, il soccorso ai feriti (estrazione della vittima dal veicolo e manovre salvavita) e il rilievo del sinistro.

Infine si svolgeranno le prove pratiche di guida rivolte a coloro che vorranno partecipare alla simulazione: dopo avere indossato gli “occhiali esperienziali” forniti dall’ASP di Enna, che simuleranno gli effetti conseguenti all’assunzione di alcool e di sostanze psicotrope o stupefacenti, si porranno alla guida di un’autovettura (dotata di doppia pedaliera ed affiancati da istruttori della Specialità della Polizia Stradale e da istruttori di guida qualificati dell’Automobile Club di Enna) percorrendo un tracciato appositamente predisposto all’interno del circuito con la posa di segnaletica stradale (simulando una rotatoria, uno stop, una curva, un obbligo di direzione ed un’area di parcheggio) con l’ausilio di birilli che fungeranno da delimitazione di corsia. Coloro che non parteciperanno direttamente alla guida pratica che, per ovvi motivi legati alla tempistica, non potrà assicurare un elevato numero di “guidatori”, potranno comunque utilizzare gli appositi “tappeti pedonali esperienziali” forniti dall’ASP di Enna.

Saranno, altresì, allestiti appositi stand: ciascun soggetto partecipante potrà appositamente allestire un proprio stand informativo ai fini della divulgazione del messaggio di sicurezza e legalità attraverso l’esposizione di materiali e strumenti utilizzati nei servizi di specifica attinenza.

Saranno presenti anche la Lamborghini e il “Pullman azzurro” della Polizia Stradale, mezzi utilizzati in occasioni di divulgazione del messaggio di sicurezza sull’intero territorio nazionale.