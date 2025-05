Enna, guida al Pride 2025: orari, percorso, ospiti e info utili

PUBBLICITÀ

È ormai in arrivo la seconda edizione di Enna Pride, dal tema “Famiglie Arcobaleno”, prevista per questo sabato.

Di seguito il programma ufficiale dell’evento e tutte le info su viabilità e percorsi.

Raduno alle 17:00 presso il Castello di Lombardia (piazza Giovanni Rosso); partenza del corteo alle ore 18:00; lungo il tragitto previste una sosta in Piazza Duomo (interverrà Luana Gravina – rappresentante ‘Cristiani LGBT+ Sicilia’), e una sosta in Piazza Napoleone Colajanni (interverrà Vera Navarria – presidente ‘Arcigay Catania’). Termine del corteo e arrivo in Piazza Umberto I alle ore 20:00 circa, dove si terrà un sit-in e l’intrattenimento con uno spettacolo a cura di Steev Lamercier.

Si ascolteranno anche alcune testimonianze con interventi a cura di Alessia Crocini, madrina del Pride e presidente nazionale di ‘Famiglie Arcobaleno’; Marilena Grassadonia, attivista LGBTQIA+; Zoe Palmisciano, ragazza transgender ennese con il compagno Daniele; Sara Rabiolo, attivista del Comitato Enna Pride e Altra Sponda Enna.

Indicazioni per i parcheggi auto: consigliati Via Pergusa, Viale Diaz, zona Monte (Piazza Europa) oppure zona Tribunale/Cimitero. In alternativa, sarà possibile usufruire del servizio navette gratuite dal Parcheggio Pisciotto al Castello di Lombardia dalle 16:45 fino alle 17:30. Partiranno anche navette gratuite da e per Enna Bassa (ultima corsa prevista da Enna Alta alle ore 2:00).

Ilenia Giordano