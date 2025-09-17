Enna, guasto alla caldaia: disagi al campo di calcio di Pergusa

PUBBLICITÀ

Da circa un mese il campo di calcio Enrico Greca di Pergusa è alle prese con un guasto alla caldaia che sta creando disagi e lamentele tra gli utenti.



Nell’impianto si allenano quotidianamente diverse squadre calcistiche locali, costrette a fare i conti con l’assenza di acqua calda negli spogliatoi. Il problema, già segnalato agli uffici comunali , non ha ancora trovato una soluzione.

Società e atleti auspicano un intervento rapido, affinché il campo torni a garantire condizioni adeguate di fruizione.