Enna, guasto al riscaldamento: venerdì chiuso il plesso Santa Lucia

Per la giornata di domani il plesso di Santa Lucia dell’Istituto Comprensivo Neglia Savarese resterà chiuso. La decisione si è resa necessaria a causa di un guasto improvviso al sistema di riscaldamento.

“I tecnici sono già al lavoro, ma il problema non è ancora stato risolto definitivamente” comunica l’assessore alla comunità educante Giuseppe La Porta.

Nello stesso plesso risultano inoltre inibite all’utilizzo le classi 2B e 3B, “fino a ulteriori verifiche di imbibizioni d’acqua”.

Nel suo intervento, l’assessore Giuseppe La Porta ha sottolineato come “questi ultimi due giorni di emergenza abbiano purtroppo causato danni materiali diffusi in diverse strutture di mia competenza: non solo nelle scuole, ma anche in biblioteche e musei. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone, ma il ripristino richiederà tempo”. Per questo motivo, “potrebbero verificarsi dei disservizi nei prossimi giorni”. “Ci scusiamo per il disagio e confidiamo nella vostra comprensione e collaborazione. La nostra priorità è la sicurezza e il benessere di chi frequenta questi luoghi”.

L’assessore ha infine voluto “rivolgere un sentito ringraziamento pubblico a tutto l’Ufficio Tecnico, ai volontari e ai dipendenti comunali coinvolti”, evidenziando come “in queste ore difficili hanno dimostrato (e continuano a dimostrare) una competenza rara, un profondo senso di abnegazione e un autentico amore per la nostra città e per i suoi cittadini”. “Continueremo a monitorare la situazione e a tenervi aggiornati”, ha concluso l’assessore Giuseppe La Porta.