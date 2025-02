PUBBLICITÀ

L’Asp di Enna comunica che da venerdì 14 febbraio la Guardia Medica (Continuità Assistenziale) e il Punto di Primo Intervento Pediatrico (PPIP) saranno trasferiti dai locali del Poliambulatorio ex INAM, via Calascibetta, al pianterreno del vecchio ospedale Umberto I in via Trieste, sempre a Enna Alta.

Il numero di telefono della Guardia Medica resta invariato: 0935 500896.