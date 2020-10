Enna. Guardia di Finanza: il Colonnello Alessandro Luchini è il nuovo comandante provinciale

Ha avuto luogo questa mattina, nella Caserma “Fin. M.A.V.M. Cataldo Lombardo”, alla presenza del Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Riccardo RAPANOTTI, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, tra il Colonnello t. ISSMI Giuseppe Licari ed il Colonnello Alessandro Luchini.

Alla cerimonia a carattere interno, improntata alla massima sobrietà per le limitazioni legate alla crisi sanitaria da COVID-19, hanno partecipato gli Ufficiali ed i Comandanti di Reparto della Provincia di Enna, ed una ristretta rappresentanza di Finanzieri in servizio ed in congedo della locale Sezione A.N.F.I..

Il Comandante Regionale ha espresso i ringraziamenti per l’importante opera prestata dal Colonnello Licari nei cinque anni al Comando delle fiamme gialle ennesi, contribuendo ad affermare nella Provincia il ruolo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza a contrasto di ogni forma di illegalità e criminalità, anche mafiosa, ed ha rivolto al Colonnello Luchini un augurio di “buon lavoro”, sottolineando l’importanza dell’incarico assunto.

Nel suo discorso di commiato, il Colonnello Giuseppe Licari, nel rivolgere un sentito saluto alle autorità civili, militari e religiose, ha rimarcato l’impegno profuso dal Corpo nello svolgimento dei compiti istituzionali ed ha ringraziato tutto il personale per la grande professionalità e la collaborazione sempre fornita che hanno permesso al Comando Provinciale di raggiungere brillanti risultati operativi in tutti i settori di servizio nei quali le Fiamme Gialle sono quotidianamente impegnate. Ha, quindi, formulato i migliori auguri al suo successore.

Il Col. Alessandro Luchini, proveniente dal Comando del Gruppo della Guardia di Finanza di Busto Arsizio, dove ha conseguito brillanti risultati di servizio, nel proprio messaggio di insediamento ha rivolto un indirizzo di saluto al Comandante Regionale, Gen. D. Riccardo Rapanotti, esprimendo la propria soddisfazione per l’impegnativo e prestigioso incarico che si accinge ad assumere, ed assicurato la continuità dell’azione ai fini della sicurezza economico-finanziaria del territorio e del concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nato a Milano nel 1971, il Colonnello Alessandro Luchini ha fatto il suo ingresso nell’Accademia della Guardia di Finanza nel 1992 ed è stato promosso all’attuale grado nel 2020.

Ha conseguito i diplomi di laurea in “Giurisprudenza” ed in “Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria” presso l’Università di Roma – Tor Vergata.

Nel corso della carriera ha ricoperto importanti incarichi nelle regioni Campania, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, quale Comandante della Tenenza di Vallo della Lucania (SA), del Nucleo di Polizia Tributaria di Piacenza, della Compagnia di Chiari (BS), del Gruppo di Como-Ponte Chiasso, del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata di Torino e del Gruppo di Busto Arsizio (VA).

Insignito della Medaglia d’oro al merito di lungo comando e della Croce d’oro per anzianità di servizio, ha svolto incarichi di docenza in materie giuridiche e professionali.