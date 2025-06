Enna: Grest e Plastic Free uniti nella raccolta della plastica a Valverde

PUBBLICITÀ

Una mattinata all’insegna dell’impegno civico, della sensibilizzazione ambientale e della collaborazione tra realtà educative e associative del territorio. Oggi più di 200 persone, tra animatori e bambini del Grest di Valverde, San Pietro e Sant’Agostino, hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa di raccolta della plastica promossa in collaborazione con l’associazione Plastic Free. L’iniziativa si è svolta nel quartiere di Valverde e nelle zone limitrofe, coinvolgendo anche volontari. Il risultato è stato non solo una grande quantità di rifiuti raccolti, ma anche un forte messaggio educativo lanciato alle giovani generazioni sull’importanza del rispetto dell’ambiente e della cura del territorio.

Il referente provinciale Plastic Free e membro del direttivo regionale Sicilia Giuseppe Piazza ha dichiarato: “Siamo entusiasti della magnifica giornata trascorsa con i bambini del Grest e per la rinnovata sinergia con il Grest CSI e con i loro animatori che mostrano tutta la loro sensibilità da educatori. Vederli partecipare con tanto interesse e curiosità alla scoperta della natura è stato un vero piacere. Momenti come questi, in cui seminiamo la consapevolezza ambientale e il rispetto per il nostro pianeta, sono un investimento prezioso per il futuro. Ogni piccolo passo, ogni nuova conoscenza acquisita dai bambini, contribuisce a costruire un domani più verde e sostenibile. Tutto questo è stato possibile grazie alla preziosa sinergia con Luca Ingrassia e il Grest CSI, e all’inestimabile contributo delle nostre volontarie Roberta Di Salvo e Francesca Schillaci. Insieme proviamo a mettere i semi per un futuro migliore”.

Luca Ingrassia, responsabile del Grest, ha commentato: “Vedere bambini e ragazzi impegnarsi con questo entusiasmo è stato emozionante. È fondamentale che il Grest non sia solo un momento di gioco, ma anche un’occasione per crescere come cittadini responsabili. La collaborazione con Plastic Free ci ha permesso di tradurre in azione concreta i valori che cerchiamo di trasmettere ogni giorno. Ringraziamo gli amici di Plastic Free, nelle persone di Giuseppe, Francesca e Roberta che anche quest’anno hanno accolto il nostro invito. Sentitamente ringraziamo Eco Enna Servizi per aver fornito tutto il materiale per la realizzazione della raccolta, la Polizia Locale nella persona della Comandante Dott.ssa Delfina Voria e i Ranger Sezione Provinciale Enna per aver accompagnato il nostro Grest in questa giornata educativa. Insieme per un mondo più pulito”.

Anche Salvino Bombara, presidente del CSI provinciale di Enna, ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa: “Lo sport e l’educazione passano anche da gesti come questi. Il CSI promuove attività che coniughino il divertimento con l’impegno civico. Oggi abbiamo dimostrato che unendo le forze si può fare la differenza, anche nel piccolo di un quartiere”.

L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività estive del Grest.