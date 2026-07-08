Enna, Grest CSI: corsa podistica dei bambini nel cuore del centro storico

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Il centro storico di Enna si è colorato di gioia ed entusiasmo nella mattinata del 1° luglio, in occasione della tradizionale corsa podistica dei bambini del Grest del CSI (Centro Sportivo Italiano) di Enna accompagnati dall’associazione Marathon Club Enna.

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L’evento, che ha visto una straordinaria e vivace partecipazione di piccoli atleti, si è sviluppato lungo un suggestivo percorso urbano con partenza dal panoramico Belvedere Marconi fino all’arrivo sul sagrato del Duomo. La manifestazione è stata realizzata in stretta sinergia e collaborazione con la Confraternita Maria SS. della Visitazione, che ha supportato attivamente l’organizzazione e la gestione logistica lungo le vie cittadine.

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L’iniziativa ha unito lo spirito del sano agonismo sportivo alla bellezza della condivisione, offrendo alla cittadinanza un colpo d’occhio straordinario e un forte messaggio di vitalità e ripartenza sociale attraverso i più giovani.

Salvino Bombara, presidente del CSI Enna: “Vedere le nostre strade riempirsi dei sorrisi e dell’energia pulita di questi bambini è la risposta più bella a tutti i nostri sforzi. Il nostro obiettivo principale non è semplicemente quello di offrire un passatempo, ma quello di proporre un percorso educativo reale. Lo sport, in giornate come questa, diventa lo strumento principale per trasmettere valori sani come il rispetto reciproco, la solidarietà e l’inclusione, offrendo alle famiglie un supporto concreto e un ambiente sicuro e stimolante per i propri figli”.

Luca Ingrassia, direttore tecnico del CSI Enna: “Dietro a una corsa apparentemente semplice dal Belvedere al Duomo c’è un’enorme macchina organizzativa che lavora senza sosta per garantire sicurezza e divertimento. Quest’anno abbiamo potenziato l’offerta delle attività inserendo dinamiche di gioco e momenti di riflessione che stimolano la collaborazione. Grazie a uno staff preparato e affiatato e alla fondamentale partnership con il territorio, riusciamo ad alternare il sano agonismo alla gioia della condivisione, lasciando un segno concreto nel percorso di crescita di ogni ragazzo”.