Enna, Greco replica a De Rose: «Le doglianze sono rivolte al soggetto sbagliato»

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Il presidente del Consiglio comunale di Enna, Marco Greco, interviene in merito alla nota stampa diffusa dal consigliere comunale Ezio De Rose, chiarendo le competenze relative alla risposta a un’interrogazione presentata in forma scritta: «Alla luce della nota stampa diramata dal Consigliere Comunale Ezio De Rose si ritiene opportuno chiarire quanto segue: l’interrogazione in questione, nella forma dell’interrogazione a risposta scritta, è rivolta al Sindaco e all’Amministrazione Comunale e non, come erroneamente si potrebbe intendere, alla Presidenza del Consiglio che, dunque, non è l’organo politico titolato a rispondere ad un interrogativo che il Consigliere ha legittimamente rivolto non al sottoscritto».

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Greco precisa inoltre che la Presidenza del Consiglio non ha competenze sulla calendarizzazione della risposta: «Peraltro, essendo un’interrogazione con richiesta di risposta scritta la Presidenza del Consiglio Comunale non ha alcun potere né alcuna competenza in materia di calendarizzazione della risposta».

Il presidente assicura comunque di essersi già attivato per sollecitare un riscontro, pur ribadendo che le contestazioni non riguardano le attribuzioni del suo ufficio: «Al netto dunque di un impegno al sollecito di una risposta, che assicuro essere già in atto, le doglianze diramate a mezzo stampa sono, per quanto di mia competenza, rivolte al soggetto sbagliato».

In conclusione, Greco ribadisce la propria disponibilità a garantire le prerogative dei consiglieri comunali, nei limiti delle competenze previste dalle norme: «L’occasione è utile per ribadire la massima collaborazione e il massimo impegno a tutela delle prerogative dei Consiglieri Comunali, nei limiti, tuttavia, dei poteri e delle attribuzioni assegnatemi dalla Legge e dalle norme regolamentari e statuarie».