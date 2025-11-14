Enna, Greco (PD): “Rispetto dei limiti in via Da Vinci, presenterò una mozione”

PUBBLICITÀ

Il consigliere comunale del Partito Democratico di Enna, Marco Greco, interviene sulla richiesta avanzata dai residenti di via Leonardo Da Vinci riguardo l'adozione di misure tecniche per garantire il rispetto dei limiti di velocità da parte dei veicoli.

Greco definisce la richiesta “legittima e non può che trovare pieno accoglimento politico”. Il consigliere esprime inoltre rammarico per il fatto che, come dichiarato dagli stessi residenti a mezzo stampa, “l’Amministrazione Comunale non abbia dato seguito alla loro istanza nonostante sia di facile realizzazione”.

A tal proposito, Greco annuncia che nelle prossime ore depositerà una mozione in Consiglio Comunale per “chiedere all’Amministrazione di dare una risposta alle cittadine e ai cittadini che chiedono maggiore sicurezza nel minor tempo possibile”.