Enna: Greco (Pd) presenta interrogazione sulla mensa scolastica del De Amicis

Il consigliere comunale di opposizione del Partito Democratico di Enna Marco Greco ha presentato al Sindaco un’interrogazione relativa alla mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo De Amicis.

“Nei giorni scorsi – ha comunicato Greco – ho ricevuto da parte di alcuni genitori dell’I.C. De Amicis di Enna un documento, sottoscritto da decine di firme, in cui si lamentano diverse inefficienze nel servizio mensa scolastica, erogato da una ditta esterna vincitrice di un bando pubblico. Il servizio mensa riveste un’importanza fondamentale per tante famiglie della nostra città. Per questo ho depositato questa mattina un’interrogazione al Sindaco, condivisa da tutti i gruppi consiliari di opposizione, affinché – conclude – l’amministrazione comunale relazioni puntualmente a tutta l’aula consiliare sulle inefficienze segnalate dai genitori degli studenti”.