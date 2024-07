Enna: Greco (Pd) denuncia perdita in condotta idrica in Via D’Angelo

PUBBLICITÀ

“Mentre in Sicilia imperversa la siccità, questa è la condizione delle condotte idriche”. Lo comunica il consigliere comunale del Partito Democratico di Enna Marco Greco in riferimento a un video girato da alcuni residenti in Via Giuseppe D’Angelo (di fronte la caserma dei Vigili del Fuoco ad Enna bassa) che mostra una perdita in una condotta idrica.

“La perdita – prosegue Greco – è stata segnalata a Siciliacque una settimana fa ma da allora non è stata riparata. In questi sette giorni abbiamo perso centinaia e centinaia di litri d’acqua”.

“In Sicilia – conclude – il 50% dell’acqua si disperde per via dello stato delle condotte idriche. In questo contesto il piano idrico nazionale per il rifacimento delle condotte è stato approvato solo il 28 giugno, con un ritardo di mesi. Come se non bastasse, degli 1,6 miliardi previsti, solo 96 milioni saranno immediatamente disponibili. Briciole”.