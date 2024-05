Enna, Greco (Pd): “Basta coi commissariamenti alla Casa di riposo Santa Lucia”

PUBBLICITÀ

“Il 30 giugno terminerà il commissariamento dell’I.P.A.B. casa di riposo Santa Lucia di Enna. L’ente, che da anni svolge un importante compito assistenziale in città, è commissariato dal 2020”. Lo comunica il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Greco.

“Il modus operandi della Regione – prosegue – non è più ammissibile: gli IPAB non possono essere ridotti a strumento politico-elettorale a disposizione dell’assessore regionale di turno. È evidente a tutti, anche se nessuno ha il coraggio di dirlo, che i reiterati commissariamenti (tutti politici, mai tecnici) non sono altro che posti di sottogoverno da assegnare sulla base di accordi politici interni al Governo Regionale. Questo modo di amministrare non è più accettabile. La prolungata assenza di un consiglio di amministrazione legittimamente nominato, come previsto dallo statuto, non può che comportare un depotenziamento di una struttura che offre un servizio importantissimo in città”.

“Adesso che il commissariamento sta per scadere abbiamo l’obbligo politico di opporci ad altri eventuali commissariamenti. Il Comune di Enna ha diritto alla nomina di ben due componenti del consiglio di amministrazione. Ho depositato un’interrogazione al Sindaco con cui chiedo a che punto è l’iter che conduce alla loro nomina. Non possiamo permetterci infatti di subire passivamente l’ennesima nomina palermitana: tutti gli enti coinvolti, compreso il Comune, devono immediatamente procedere ad indicare i componenti del C.d.A. di propria competenze affinché – conclude – questo possa legittimamente insediarsi ponendo fine alla stagione dei commissari nominati da Palermo”.