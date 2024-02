Enna: grande successo per il carnevale solidale

PUBBLICITÀ

Un bagno di folla a Enna martedì scorso con numerose famiglie e tantissimi bambini che hanno preso parte al Carnevale Solidale 2024 organizzata dall’Associazione Il Solco con il patrocinio del Comune. Protagonisti assoluti gli studenti degli istituti comprensivi scolastici e le loro famiglie con le loro creazioni divertenti e colorate, insieme a gruppi spontanei di cittadini e la partecipazione dell’Istituto Confucio.

Una festa che si è rivolta a bambini, ragazzi, adulti e famiglie, tutti insieme per vivere la bellezza del Carnevale tra musica, sfilate e divertimento. Presente anche una grande maschera dedicata al tema della mela e del bruco, realizzata dalla 4C del Plesso Sant’Onofrio durante un laboratorio a cui hanno partecipato genitori e alunni.

La grande sfilata ha regalato un bel pomeriggio di festa alle centinaia di spettatori che hanno affollato tutto il percorso, dalla partenza in Piazza Europa, lungo la Via Roma, fino a Piazza Umberto I. Anche il meteo ha dato una mano, con il sole fin dalla partenza, a salutare la lunga carovana allegra, colorata e carica di suoni e danze.

Un successo pieno, quindi, per questa VI edizione del Carnevale Solidale di Enna.

“Una manifestazione carnevalesca ben riuscita e molto partecipata frutto di un grande lavoro di squadra – le parole del presidente dell’Associazione Il Solco Salvatore Astorina -. Voglio ringraziare i cittadini e le famiglie che hanno scelto di festeggiare con noi e si sono prodigati nel realizzare i costumi e rendere possibile questo momento di gioia. Un particolare ringraziamento ai tre istituti comprensivi della città, Neglia-Savarese, Santa Chiara, De Amicis, l’amministrazione comunale ed in particolare l’assessore Walter Cardaci sempre al nostro fianco per la riuscita di tutto ciò, l’Istituto Confucio e la Parrocchia San Cataldo per la partecipazione e gli ospiti della Cooperativa Iblea servizi territoriali. Grazie, oggi e sempre, a tutti coloro che hanno lavorato insieme a me per questa manifestazione, in primis tutto il gruppo dell’Associazione Il Solco, la scuola professionale Euroform, con i loro splendidi allestimenti delle auto, la collaborazione dell’Ing. Paolo Vicari, gli uffici comunali e tutte le attività commerciali che hanno sposato il nostro evento, il Comitato di Enna della Croce Rossa Italiana, la protezione civile e i Ranger che hanno fornito gratuitamente il servizio di supporto alla città e, infine, la Polizia Locale. Questo merita la nostra Enna, costruire comunità, essere comunità”.

Esprime grande soddisfazione l’assessore agli eventi Walter Cardaci, ringraziando oltre l’Associazione Il Solco che si è fatta carico dell’organizzazione, tutta la cittadinanza ennese, le scuole, i partner e le associazioni di volontario.

“Fare squadra dà i suoi frutti – dice l’assessore all’istruzione Giuseppe La Porta -. Un grazie a tutti i partecipanti, alle scuole e ai loro dirigenti per la fattiva collaborazione, all’Istituto Confucio, all’Euroform, all’associazione Il Solco e a quanti volontari o dipendenti comunali, hanno contribuito alla riuscita della festa. Sono queste occasioni in cui la comunità trova il piacere di stare insieme in modo gioioso allontanando per un momento le avversità dei nostri tempi”.