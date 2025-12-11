Enna: grande partecipazione all’evento FISAR con Cantine Pellegrino

PUBBLICITÀ

Una serata all’insegna del buon vino e della convivialità ha contraddistinto l’evento “Viaggio alla scoperta del West Sicily”, organizzato da FISAR Enna, in collaborazione con Cantine Pellegrino che si è svolto all’Hotel Sicilia di Enna .

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di intraprendere un viaggio sensoriale tra i vitigni della Sicilia occidentale, guidati dall’esperta Carla Spatafora, area manager di Cantine Pellegrino, che ha accompagnato gli ospiti con racconti, curiosità e approfondimenti sulle sette etichette in degustazione.

Il percorso enologico ha spaziato dalle bollicine ai bianchi mediterranei, dai rossi intensi ai vini dolci, per concludere poi con un Marsala, uno dei vini più rappresentativi della costa ovest della Sicilia.

L’evento ha registrato grande partecipazione ed entusiasmo, con un sold out in pochi giorni dall’avvio della promozione, con 46 gli ospiti che hanno avuto il piacere di essere presenti in questa prima serata di degustazione.

“Fisar Enna sta diventando sempre più il grande gruppo di amici che volevamo creare, con la passione in comune per il vino, ed è fantastico! La grande partecipazione registrate conferma il crescente interesse per la cultura enologica e la valorizzazione dei prodotti di qualità, che hanno una storia da raccontare” affermano Giuseppe Minissale e Tommaso Scavuzzo, organizzatori dell’evento.

Nelle prossime settimane verranno annunciati altri eventi, che spazieranno dalle visite in cantina, alle degustazioni tecniche, passando per le cene tematiche. Tutte le nuove date verranno rilasciate sulle pagine social di Fisar Enna.