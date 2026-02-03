Enna: grande partecipazione alla raccolta solidale per Niscemi

PUBBLICITÀ

Si è conclusa con grande successo la raccolta solidale a sostegno delle famiglie di Niscemi promossa dall’A.S.D. Unione Rugby Enna.

«Tantissimi cittadini hanno risposto con generosità, partecipando numerosi e contribuendo con beni di prima necessità che rispondevano concretamente ai bisogni delle famiglie evacuate», sottolinea la società sportiva ennese, evidenziando la forte risposta del territorio all’iniziativa.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto a «chi si è messo in prima linea per l’organizzazione e la riuscita della raccolta: i genitori dei nostri ragazzi, i nostri ragazzi e ragazze e lo staff URE, che con impegno, disponibilità e spirito di squadra hanno reso possibile tutto questo».

L’Unione Rugby Enna ha espresso inoltre un ringraziamento particolare al Comune di Enna, «che ha reso possibile l’organizzazione della raccolta all’interno del campo, permettendo lo svolgimento dell’iniziativa in modo efficace».

Un plauso è stato rivolto anche alla sig.ra Scifo Monica e al sig. Bonaventura Luigi «per l’impegno nella raccolta del materiale scolastico destinato alla scuola primaria plesso “Belvedere” di Niscemi», così come alla Protezione Civile di Enna per il supporto fornito durante le fasi della raccolta.

Un ringraziamento speciale, infine, è stato dedicato ad Antonio Bruccoleri, cittadino di Niscemi e amico della società: «Antonio già nella giornata di domenica è venuto personalmente ad Enna per ritirare l’intera spesa solidale raccolta e si è occupato della consegna alla Misericordia di Niscemi, che provvederà alla distribuzione dei beni alla comunità».

«Questa raccolta è stata la dimostrazione concreta di quanto la solidarietà e il senso di comunità possano fare la differenza nei momenti di difficoltà», conclude l’ASD Unione Rugby Enna, ringraziando «tutti coloro che hanno partecipato e dato il proprio contributo».

Alla comunità di Niscemi, infine, il messaggio di vicinanza: «Non siete soli, siamo tutti con voi».