Enna: grande partecipazione alla kermesse autonomista

“Una partecipazione popolare quella in Provincia di Enna, di un Movimento per l’Autonomia in grande salute”. Così Francesco Colianni commenta la grande partecipazione registrata domenica alla kermesse autonomista di Enna che si è svolta al Federico II Palace Hotel. Un dibattito ricco di spunti dedicato allo sviluppo, alle infrastrutture e agli enti locali: argomenti al centro della politica regionale del Mpa.

“Qualcuno – prosegue Colianni – ha titolato che Enna è un po’ la capitale dell’Autonomia in Sicilia. Questo lo si deve ai tanti sindaci, agli amministratori locali, alle donne e agli uomini che con coraggio hanno scelto, rispetto ai partiti nazionali, un soggetto politico che si propone per rappresentare i siciliani in qualsiasi sede, ovvero il Mpa”.

“Al centro – prosegue Francesco Colianni – deve esserci la capacità di un impegno politico, che si focalizzi sui temi dello sviluppo sostenibile, primo punto dell’agenda 2030, sulle infrastrutture, su un’idea di governo in cui gli enti locali possano programmare il futuro delle loro comunità con una regione forte, in cui venga elevato il livello della proposta ed azione politica”.

“Non posso – conclude – non dire grazie al Presidente Raffaele Lombardo, guida di tutti noi per la generosità con cui ispira le azioni del Movimento ed all’On. Giuseppe Lombardo, che giorno dopo giorno dimostra di essere uno dei migliori parlamentari siciliani”.