Enna: grande partecipazione al seminario sul tema della violenza nello sport

Nel pomeriggio di ieri, presso l’Auditorium “Pettinato” (Plesso D) dell’Università Kore di Enna, si è tenuto il seminario sulla tematica “Violenza Sportiva e Violenza nello Sport. Il Valore del gioco di squadra”, organizzato dalla Questura di Enna e dall’Ateneo ennese.

Il tema, purtroppo, risulta di grande attualità, dovuto alla frequenza, sempre maggiore, con cui si registrano casi di violenza nel mondo dello sport, in particolar modo in occasione di incontri di calcio.

I lavori del seminario sono stati introdotti dal Questore della Provincia di Enna, Dott. Salvatore Fazzino, dal Presidente dell’Università di Enna “Kore” Prof. Cataldo Salerno, dal Direttore del Dipartimento di Scienze dell’uomo e della società Prof. Adriano Schimmenti e dal Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e giuridiche Prof. Raffaele Scuderi, mentre la tematica è stata dibattuta dal Professore associato di Diritto processuale penale Università di Enna “Kore” Prof.ssa Agata Ciavola, dal Docente associato di Sociologia Giuridica e della Devianza Prof. Nicola Malizia, dal Delegato Provinciale C.O.N.I. di Enna Dott. Angelo Sberna e dal Presidente F.I.G.C. Regionale Dott. Sandro Morgana.

Al seminario, inoltre, ha partecipato la Dott.ssa Fabiana Raciti, laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Enna “Kore”, tesista sulla violenza sportiva, nonché figlia dell’Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, caduto in servizio il 2 febbraio 2007 durante gli scontri avvenuti in occasione del derby Catania-Palermo.

L’attività di moderatore è stata svolta dal Dirigente la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Enna, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott. Giancarlo Rapisarda.

Gli studenti e il personale delle forze dell’ordine partecipanti al seminario hanno mostrato, fin da subito, grande interesse nei confronti della tematica, mantenendo alto il livello di attenzione e curiosità mediante interventi e domande rivolte a coloro che hanno condotto i lavori.