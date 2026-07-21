Enna: grande festa per la chiusura del Grest CSI

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Venerdì 17 luglio si è concluso il Grest del CSI di Enna, con una sfilata di emozioni che ha riempito e animato piazza Umberto I, gremita in ogni ordine di posto da genitori, famiglie e curiosi.

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I veri protagonisti della serata sono stati i bambini e i ragazzi che, accompagnati dall’energia contagiosa degli animatori, si sono esibiti in balli adatti a tutte le età e in emozionanti performance canore che hanno coinvolto l’intero pubblico presente.

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Sul palco e tra il pubblico si è respirata l’aria delle grandi occasioni, grazie anche alla presenza di ospiti di assoluto rilievo istituzionale per il Centro Sportivo Italiano. Ha voluto far sentire la sua vicinanza Salvo Raffa, Presidente Regionale del CSI Sicilia, che con la sua presenza ha testimoniato l’eccellente lavoro svolto sul territorio siciliano e il valore aggregativo del comitato di Enna. Accanto a lui, a dare ulteriore prestigio all’evento, è intervenuto Vittorio Bosio, Presidente Nazionale del CSI, che ha espresso il proprio plauso per una realtà capace di unire giovani e famiglie nel segno dei valori sani dello sport, dell’inclusione e dell’educazione.

Ad arricchire la serata ci hanno pensato poi i Tirititalla, che hanno fatto divertire e ballare tutti i presenti. L’evento ha segnato il culmine di settimane di intenso lavoro, come sottolineato dai vertici del comitato ennese.

Salvino Bombara, presidente provinciale CSI Enna: “Vedere questa piazza così piena e sentire il calore delle famiglie è la risposta più bella a tutti i nostri sforzi. Il Grest non è solo un momento di svago estivo, ma un pilastro educativo fondamentale per la nostra comunità. Ringrazio di cuore il Presidente Nazionale Bosio e il Presidente Regionale Raffa per aver condiviso con noi questo momento di festa, segno che Enna è al centro del progetto formativo del CSI. Un ringraziamento speciale va a tutti gli animatori, il vero motore di questa macchina meravigliosa.”

Luca Ingrassia, direttore tecnico CSI Enna: “Dal punto di vista tecnico e organizzativo è stato un successo straordinario. Far muovere, ballare e cantare insieme bambini di fasce d’età così diverse richiede preparazione, passione e coordinamento. I nostri animatori hanno fatto un lavoro impeccabile, guidando i ragazzi in un percorso di crescita e puro divertimento. Questa serata finale è la dimostrazione che, attraverso il gioco e l’attività motoria, si possono lanciare messaggi sociali fortissimi.”