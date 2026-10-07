Enna, “Gran Galà della Lirica” alla Kore per il centenario della Provincia

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Venerdì alle 19.30, nell’auditorium dell’Università Kore di Enna, si terrà il “Gran Galà della Lirica”, iniziativa inserita nelle celebrazioni per il centenario dell’istituzione della Provincia di Enna. L’evento è promosso dall’associazione culturale “L’Imbuto” e vedrà esibirsi l’Orchestra Francesco Paolo Neglia, diretta dal maestro Mirco Reina. In programma anche le esibizioni del tenore Antonio Interisano e della soprano Susanna La Furia. A condurre la serata sarà l’attrice Lorenza Denaro.

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Il concerto si inserisce nel calendario delle iniziative organizzate in vista del centenario, che ricorrerà il prossimo 6 dicembre. A fine settembre si è tenuto in piazza Garibaldi il concerto dell’orchestra dell’ANPS, che ha aperto il programma delle celebrazioni.

«Abbiamo voluto inaugurare gli eventi celebrativi con la musica – ha dichiarato il presidente del Libero consorzio comunale di Enna, Piero Capizzi – perché la musica ha la capacità straordinaria di unire le persone, abbattere le distanze e trasformare la memoria in partecipazione».

Capizzi ha poi sottolineato come il traguardo ormai prossimo ad essere raggiunto dall’ente rappresenti «un viaggio nella storia locale ma anche uno spunto prezioso per discutere del presente e delle prospettive future», annunciando anche grandi novità in arrivo per restituire all’ente l’autorevolezza che merita nel territorio.