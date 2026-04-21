Enna: gli studenti incontrano online Ulisse Signorelli in vista del 25 Aprile

Si terrà oggi alle ore 18:30 presso i canali social della Federazione degli Studenti Enna – Rete degli Studenti una live dove le studentesse e gli studenti intervisteranno Ulisse Signorelli, figlio di partigiano, in un incontro formativo in vista del 25 Aprile.
All’iniziativa prenderanno parte Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale Rete degli Studenti Medi, Pietro Clementelli, Esecutivo Nazionale, Renzo Pintus, Presidente ANPI Enna e Ulisse Signorelli. Modereranno l’incontro Giovanni Marzo, già Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Enna e Nicolò Gagliardi, membro della direzione della Federazione degli Studenti Enna.
L’incontro ha come scopo quello di mantenere vivo il ricordo della lotta partigiana di liberazione presso le nuove generazioni.
Sarà possibile seguire la live presso il canale Instagram del sindacato studentesco all’indirizzo @fds-rsm enna.