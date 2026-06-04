Enna, gli studenti disegnano la pace: premiati i vincitori del concorso Lions

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Una mattinata all’insegna della creatività, della condivisione e dei valori della pace quella che si è svolta ieri presso l’Aula Magna della scuola media “G. Garibaldi” di Enna, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions Clubs International.

L’edizione 2025/2026, dedicata al tema “Uniti come una cosa sola”, ha coinvolto gli studenti della scuola media “G. Garibaldi” di Enna e della scuola media “V. De Simone” di Villarosa, chiamati a esprimere attraverso il linguaggio dell’arte il significato della pace, dell’unione tra i popoli, della tolleranza e dell’interconnessione globale.

I giovani partecipanti hanno realizzato elaborati originali e ricchi di significato, interpretando con sensibilità e fantasia il messaggio proposto dal concorso, dimostrando come le nuove generazioni possano essere autentiche ambasciatrici di dialogo e fratellanza.

Alla manifestazione erano presenti la referente del service “Poster per la Pace”, professoressa Lucrezia La Paglia, il presidente del Lions Club di Enna, architetto William Tornabene, e l’ingegnere Carmelo Viavattene. A rappresentare l’istituto ospitante e ad accogliere gli intervenuti è stata la vicepreside, professoressa Stefania Mancuso.

Nel corso della cerimonia è stato rivolto un particolare ringraziamento alla dirigente scolastica, professoressa Marinella Adamo, e alla stessa professoressa Mancuso per il supporto fornito all’iniziativa. Un riconoscimento speciale è andato inoltre al professore Gaetano Alessandra, docente di Arte e Immagine, che ha accompagnato e sostenuto gli studenti nel percorso creativo che ha portato alla realizzazione dei lavori.

Le targhe di merito sono state assegnate a Samuel Lo Bartolo, alunno della classe 1D della scuola media Garibaldi di Enna, e a Nicolas Gullo, della classe 1B della scuola media “V. De Simone” di Villarosa, i cui elaborati si sono particolarmente distinti per originalità e capacità espressiva.

A tutti gli altri studenti partecipanti sono stati consegnati attestati di merito, a testimonianza dell’impegno, della passione e della sensibilità dimostrati nel rappresentare un valore universale come la pace.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta l’importanza della collaborazione tra scuola e associazionismo nel promuovere percorsi educativi capaci di valorizzare il talento dei giovani e diffondere messaggi di solidarietà, inclusione e rispetto reciproco.