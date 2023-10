Enna: gli studenti della Kore potranno svolgere il tirocinio all’Archivio di Stato

PUBBLICITÀ

Gli studenti dell’Università Kore avranno la possibilità di svolgere i propri tirocini di formazione e di orientamento presso l’Archivio di Stato di Enna. La convenzione tra le due istituzioni è stata stipulata nei giorni scorsi. Diverse le attività di tirocinio che potranno essere svolte.

PUBBLICITÀ

“Gli studenti universitari – commenta la direttrice dell’archivio ennese Giuliana Maria Ferrara – avranno modo di collaborare qui da noi nella realizzazione e digitalizzazione degli strumenti di ricerca, attenzionando direttamente i fondi archivistici. Ci affiancheranno, inoltre, nelle varie attività di valorizzazione del patrimonio, nelle ricerche, e avranno modo di vedere come si lavora all’interno di un archivio”.

Nei giorni scorsi l’Archivio di Stato di Enna, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), aveva annunciato anche l’avvio di una collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Lincoln di Enna, iniziativa che consentirà anche in questo caso agli studenti di avviare un percorso formativo all’interno delle sale dell’archivio.

Diverse attività si stanno svolgendo, infine, anche con studenti di scuole elementari e medie del territorio, a dimostrazione del crescente interesse che le attività dell’Archivio di Stato ennese stanno suscitando anche in ambito scolastico.