Enna, gli studenti della Kore partecipano alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

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Gli studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università “Kore” di Enna prendono parte alla SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) 2026. Nell’ambito dell’insegnamento di “Didattica delle Scienze”, è stato infatti approfondito il tema centrale di questa edizione: “Question our choice: Value our resources!”.

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L’iniziativa mira a fornire agli universitari gli strumenti per promuovere il principio di sufficienza come bussola capace di ridefinire non solo le abitudini quotidiane, ma anche le infrastrutture e le politiche pubbliche. Al contempo, il percorso valorizza le azioni che consolidano un sistema sostenibile, in grado di preservare il più a lungo possibile il valore di prodotti e materiali, risparmiando risorse e riducendo al minimo la produzione di rifiuti.

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Durante il corso sono stati inoltre forniti strumenti operativi per progettare e condurre laboratori didattici rivolti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. L’obiettivo è educare i più piccoli alla gestione dei rifiuti e ai suoi risvolti ambientali, aiutandoli a comprendere che ogni scelta quotidiana ha un impatto sull’ecosistema e richiede un uso critico e responsabile delle risorse naturali.

«Dal 2009 la SERR promuove ogni novembre in tutta Europa azioni basate sulle 3 R (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare) per sensibilizzare istituzioni, aziende e cittadini» ha dichiarato la biologa Rosa Termine, docente presso la Kore. «Tuttavia, nonostante le politiche di riciclo, nell’UE produciamo ancora circa 5 tonnellate di rifiuti annue a testa. Il riciclo cura solo i sintomi: per risolvere il problema alla radice dobbiamo frenare la velocità con cui consumiamo e scartiamo le risorse. Applicare il principio di sufficienza non significa austerità o rinunce, ma produrre e acquistare solo ciò che serve davvero al nostro benessere, superando le logiche del consumo superfluo».