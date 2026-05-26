Enna, gli studenti del Lincoln concludono il progetto “Differenze 2.0”

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Un evento ad alto impatto emotivo ha concluso lo scorso 19 maggio il progetto Differenze 2.0 promosso dal Comitato Territoriale Uisp Enna e che ha visto coinvolti studenti dell’IIS Lincoln di Enna. L’ultimo appuntamento è stato di consapevolezza e partecipazione attiva con un evento potente e commovente il percorso di studenti e studentesse.

Due studenti hanno indossato tute bianche, trasformandosi in “tele viventi”, bendati in segno di fiducia e vulnerabilità. Tra le mani, un cartello con un messaggio inequivocabile: “Lascia la tua impronta se almeno una volta hai subito violenza”.

Tanti compagni hanno risposto all’appello, lasciando un segno colorato sulle tute per dare visibilità a un vissuto spesso silenzioso, fino a coprirle completamente di testimonianze visive. Un gesto semplice, ma carico di significato e solidarietà.

Parallelamente all’azione artistica, un’altra squadra di studentesse ha lavorato per dare voce all’istituto. Armate di telecamera e microfono, hanno intervistato docenti e personale amministrativo. Le domande poste hanno toccato temi cruciali e profondi, tra cui: identità, ruoli di genere e aspettative sociali; relazioni sane, rispetto dei confini e consenso; cyberbullismo, responsabilità online e l’impatto dei social; il ruolo della scuola nel promuovere il benessere emotivo.

“Grazie a tutti gli studenti e le studentesse che si sono messi in gioco con coraggio – ha commentato la coordinatrice del progetto la Dottoressa Alessandra Murgano – e al personale dell’istituto che ha aperto le porte al dialogo su argomenti così vitali. Insieme, stiamo lasciando un’impronta diversa: quella del rispetto e della consapevolezza”.