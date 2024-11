Enna: gli studenti del Colajanni occupano la palestra del Plesso di Via Ingrà

PUBBLICITÀ

Nella giornata di oggi, nei locali della palestra del plesso di via Ingrà, si è svolta l’occupazione pacifica degli studenti del Napoleone Colajanni per esprimere il loro dissenso nei confronti del dimensionamento scolastico e dell’istituzione del Polo Liceale a Enna.

PUBBLICITÀ

A seguito dell’assemblea straordinaria di martedì e della rimodulazione delle attività didattiche del giorno seguente, in data odierna gli studenti hanno deciso di occupare in modo pacifico la palestra del plesso di via Ingrà, con attività fino alle ore 18:00 e senza mai prolungare la presenza degli alunni nelle ore notturne.

“Gli studenti, a maggioranza – comunicano attraverso un comunicato – hanno scelto di aderire volontariamente all’occupazione, la forma di protesta più forte fino ad ora adottata, per esprimere il totale dissenso verso quanto sopra affermato, ponendosi altresì contrari ai tagli continui applicati alle istituzioni scolastiche, come nel caso del dimensionamento scolastico che, compromettendo l’autonomia della singola scuola, nel nostro caso il Farinato, lede non soltanto gli studenti, ma anche il personale ATA, i docenti, i dirigenti scolastici e le segreterie. Proprio la nostra dirigente si vedrà costretta a gestire la bellezza di 979 studenti, in tre plessi diversi. Agli studenti, considerati soltanto dei numeri su cui investire o tagliare, piuttosto, dovrebbe essere riservata una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, al momento incuranti di preservare l’identità dei singoli, in particolare riguardo al benessere psicologico e alle condizioni dell’edilizia scolastica, abbastanza precaria nelle scuole del Sud Italia”.