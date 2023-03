Enna: gli studenti del Colajanni incontrano sindaco e presidente del consiglio comunale

Lo scorso mercoledì, presso l’auditorium dell’I.I.S. Napoleone Colajanni di Enna, gli studenti hanno incontrato il sindaco Maurizio Dipietro e il presidente del consiglio comunale Paolo Gargaglione, iniziativa rientrante nel progetto “Conosciamo le Istituzioni” promosso dal Liceo delle Scienze Umane, indirizzo economico-sociale. L’incontro è stato aperto dalla dirigente scolastica Maria Silvia Messina che, dopo i saluti alle istituzioni e agli alunni, ha fatto una riflessione sulla giornata internazionale della donna.

La docente Silvana Sutera ha spiegato le finalità del progetto, che avrà come prosieguo la conoscenza delle figure istituzionali regionali, nazionali ed europee, successivamente ha sottolineato l’importanza dell’impegno politico da parte dei giovani, spiegando loro che essere cittadini attivi porta a escludere l’indifferenza che sovente li rende semplici spettatori, invitandoli dunque a essere protagonisti della vita sociale.

Il sindaco Dipietro, dopo aver rivolto i saluti agli alunni e ringraziato per l’invito ricevuto, ha affermato la valenza del progetto che porta a conoscere le istituzioni e mette in contatto i giovani con la realtà politica della comunità nella quale vivono. In seguito, ha esposto brevemente quali sono i principali compiti e le funzioni del Sindaco e della Giunta comunale, composta dai vari assessori.

Il presidente del consiglio comunale Paolo Gargaglione ha spiegato brevemente quali sono i suoi compiti e quelli del consiglio, ha chiarito il ruolo delle commissioni e ha illustrato le funzioni consultive e preparatorie dei vari atti da presentare in consiglio. Inoltre, anch’egli ha terminato il suo intervento con una riflessione sull’importanza della partecipazione politica dei giovani e l’importanza del diritto di voto.

L’incontro ha riscontrato un vivace interesse da parte degli alunni che hanno posto una serie di domande agli ospiti. Nel pomeriggio una delegazione di studenti ha partecipato al Consiglio Comunale dedicato al gemellaggio tra i comuni di Enna, Palmi e Seminara.