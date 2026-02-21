Enna: gli scout Agesci celebrano la Giornata del Pensiero

PUBBLICITÀ

I tre gruppi Agesci di Enna domenica 22 febbraio si riuniscono per celebrare la Giornata del Pensiero. Quest’anno il tema è un viaggio alle radici dello scautismo, “La riscoperta della nostra storia”, e mai tema fu più attuale considerando che quest’anno lo scoutismo ad Enna compie 60 anni.

C’è un giorno all’anno in cui i confini svaniscono e oltre 50 milioni di persone si ritrovano unite dallo stesso ideale. Quel giorno è il Thinking Day (la Giornata del Pensiero), e la comunità scout di Enna è pronta a fare la sua parte. I gruppi Agesci Enna 1, Enna 2 ed Enna 3 si preparano a vivere una giornata di festa, riflessione e attività all’aperto che coinvolgerà lupetti, esploratori e rover delle tre realtà cittadine.

Il Thinking Day si celebra ufficialmente il 22 febbraio, data di nascita di Sir Robert Baden-Powell, fondatore dello scautismo, e di Olave Baden-Powell, la Capo Guida Mondiale. È un momento in cui le guide e gli scout di tutto il mondo riflettono sul senso del movimento, rinnovano la loro Promessa e raccolgono fondi (il cosiddetto “Penny associativo”) per sostenere lo scautismo nei paesi in via di sviluppo o in situazioni di crisi.

Ogni anno, l’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout propone una traccia comune. Per il 2026, l’invito è chiaro: riscoprire la nostra storia. In un’epoca che corre veloce verso il digitale e l’effimero, i tre gruppi ennesi si fermeranno per guardare indietro, non con nostalgia, ma per trarre forza dalle proprie origini.

Le attività della giornata vedranno i ragazzi impegnati in laboratori e giochi per scoprire come si è evoluto il metodo educativo anche a Enna, incontri tra le vecchie glorie dello scautismo ennese e i giovani, e una riflessione comunitaria: un momento di preghiera e condivisione per ribadire l’impegno verso il territorio.

Vedere i fazzolettoni colorati inondare le piazze di Enna non è solo un fatto cromatico. È il segno di una proposta educativa che resiste e si rinnova, capace di parlare di fratellanza internazionale partendo dal cuore della Sicilia. I capi dei gruppi Enna 1, 2 e 3 sottolineano come questa celebrazione unitaria sia fondamentale per sentirsi parte di una “grande famiglia” che va ben oltre i confini del proprio clan o della propria parrocchia.