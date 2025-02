Enna: gli alunni della Savarese visitano l’impianto comunale di depurazione delle acque reflue

PUBBLICITÀ

Nell’ambito del progetto annuale di educazione ambientale “Acqua: risorsa da conoscere, rispettare e tutelare”, che l’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia- N. Savarese” di Enna attraverso il suo referente, la prof.ssa Rosa Termine, sta conducendo sia nella scuola secondaria di primo grado che nella primaria, gli alunni delle classi seconde del plesso Savarese, accompagnati dai docenti Accorso Brigida, Ciurca Rita, Di Prima Valentina, Di Venti Melania, Piazza Irene, Saddemi Nunzio, Susinno Giuseppe, Termine Rosa e Turrisi Maria Assunta, hanno visitato l’impianto comunale di depurazione delle acque reflue di c/da Serieri.

Gli scolari hanno potuto osservare le varie fasi di trattamento delle acque reflue, guidati da Gianfranco Gravina di AcquaEnna. Poi, alla fine della mattinata, la scolaresca ha potuto “scoprire” le gole del torrente Torcicoda, dove le acque pulite provenienti dall’impianto confluiscono per continuare la loro corsa verso il fiume Imera Meridionale e, poi, verso il mare. Qui gli alunni hanno potuto ammirare diverse piante, come la deliziosa Filigrana comune dal delicato profumo di miele, mentre i mandorli fioriti facevano da cornice al bel paesaggio.

Il progetto, voluto dalla dirigente della scuola Maria Filippa Amaradio, ha l’obiettivo generale di guidare i ragazzi alla comprensione dell’obiettivo 6 dell’Agenda 2030 (garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti) e di orientarli sull’uso condiviso delle risorse idriche, per prenderne coscienza e mettere in atto nuove abitudini nel rapporto quotidiano con l’acqua così da operarne un consumo consapevole.

Il progetto si concluderà il 21 marzo con la celebrazione della “Giornata Mondiale dell’Acqua 2025”.