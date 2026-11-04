Enna, gli alunni della Don Bosco di Barrafranca tra natura e robotica

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Gli alunni delle classi quarte della scuola primaria Don Bosco dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco – Europa” di Barrafranca, diretto da Nadia Rizzo, hanno partecipato a una giornata di attività didattiche dedicate alla natura e alla tecnologia.

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Accompagnati dagli insegnanti Giusy Petrino, Angelo Faraci, Graziella Ferreri, Filippa Comito e Salvatore Marotta, gli studenti hanno visitato la Riserva Naturale Speciale “Lago di Pergusa”, dove hanno assistito alle attività di inanellamento degli uccelli, guidati dalla biologa dell’Università Kore di Enna, Rosa Termine.

Durante la visita alla riserva gli alunni hanno approfondito la conoscenza della flora locale e osservato alcune specie di uccelli presenti nell’area, tra cui l’usignolo di fiume, la capinera e la cinciallegra. Sul lago hanno inoltre potuto osservare centinaia di fenicotteri.

Particolare attenzione è stata dedicata all’inanellamento, una tecnica di studio che prevede l’applicazione di un piccolo anello metallico con un codice identificativo, utilizzato per raccogliere informazioni sulla biologia, sugli spostamenti e sulle rotte migratorie degli uccelli.

“L’inanellamento, oltre alla notevole valenza scientifica,” dichiara Rosa Termine “permette di osservare da vicino volatili, anche difficilmente visibili, stimolando la curiosità degli alunni. Proprio da questa attenzione verso ciò che è altro da noi stessi nascono il rispetto e l’amore verso la diversità. Questa attività contribuisce così a educare i futuri cittadini, guidandoli verso una maggiore sensibilità e responsabilità nei confronti del mondo intero” ha dichiarato Rosa Termine.

Nel pomeriggio, gli studenti si sono trasferiti all’Università Kore di Enna per partecipare all’attività “Missione Robotica”, organizzata in occasione del Linux Day. Qui hanno incontrato i professori Mario Collotta e Giuseppe Sutera, l’ingegnere Di Prima e i ricercatori del Centro di Ricerca di Intelligenza Artificiale e Robotica. Durante l’incontro, gli alunni hanno avuto modo di conoscere alcune attività del centro e osservare i robot utilizzati nella ricerca. L’iniziativa ha permesso inoltre di affrontare i temi del software libero e gratuito, della condivisione delle conoscenze e della collaborazione.

La giornata ha così unito due esperienze formative, offrendo agli studenti l’opportunità di approfondire argomenti legati alla tutela dell’ambiente, alla ricerca scientifica e alle nuove tecnologie.