Enna, gli alunni del Neglia-Savarese partecipano a “Let’s Clean Up Europe 2026”

PUBBLICITÀ

Anche quest’anno le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia-N. Savarese” di Enna, diretto da Maria Filippa Amaradio, hanno partecipato alla campagna europea “Let’s Clean Up Europe 2026”; tale iniziativa ha rappresentato la conclusione del progetto annuale sulla raccolta differenziata, dal titolo “Uso e riuso delle risorse del Pianeta, non abuso”.

PUBBLICITÀ

Questa iniziativa di pulizia, attiva in tutta Europa, ha coinvolto le classi 3A, 3C e 3E della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria del plesso Savarese. L’obiettivo è contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gestione dei rifiuti, promuovendo la cultura della prevenzione, della riduzione e del corretto smaltimento per contrastare l’abbandono ambientale.

Le alunne e gli alunni, muniti di guanti e sacchi, aiutati dai loro insegnanti, Santoro Cinzia, Barresi Francesca, Nogara Maria, Caputo Giuseppina, Di Grigorio Giacoma, Sorrentino Mirella, Bellomo Agata, Grillo Roberta, Di Maria Antonietta, Greca Francesca, Pavone Marica e Cerami Luciano, hanno pulito la zona circostante il proprio plesso scolastico, sperimentando in prima persona la responsabilità della cura e della tutela del loro territorio.

“Uniamo le forze contro l’abbandono dei rifiuti! Partecipare significa contribuire a far crescere la coscienza collettiva e la cittadinanza attiva del nostro territorio. Un’occasione per imparare a ridurre, riusare e riciclare, prendendoci cura insieme degli spazi della nostra comunità” ha dichiarato la docente referente del progetto Rosa Termine.