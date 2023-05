Enna: gli alunni del Federico II “ambasciatori” a Ragusa degli oli di qualità

Presso la Tenuta Chiaramonte a Ragusa, una delegazione di alunni e docenti dell’IPS Federico II di Enna ha partecipato ieri alla manifestazione dal titolo “EVOcare”, organizzata dall’ACAP, Associazione Capi Panel Riconosciuti, e da “Le soste d’Ulisse”, un’associazione che raccoglie le eccellenze dei ristoranti gourmet della Sicilia.

Durante la mattinata si è svolto un importante convegno sull’olio extravergine di oliva, delle sue proprietà, le tipologie e degli effetti benefici sulla nostra salute. Al termine del convegno, in cui erano presenti produttori di olio delle regioni Sicilia, Lazio, Puglia, Calabria, Toscana ed Umbria, ed esperti Capi panel di olio, si è svolta una degustazione dei piatti realizzati dagli chef de “Le soste di Ulisse”, nonché dagli allievi degli istituti alberghieri di Enna, Favara, Vittoria, Giarre e Modica, in abbinamento agli oli regionali.

L’IPS Federico II ha realizzato per la degustazione un piatto, con l’abbinamento dell’olio Heres Tonda Iblea delle Tenute Arena, dal titolo “Oro in tavola”, che è stato degustato ed apprezzato anche dagli chef stellati Pino Cuttaia e Accursio Craparo. Il piatto è stato ideato e preparato dal Prof. Massimiliano Giordano con gli alunni della classe 4A Eno ed è stato presentato dagli alunni della classe 4C Sala guidati dalla Prof.ssa Angelica Previti.

Il dirigente scolastico Nadia Rizzo ha sostenuto la partecipazione a questa importante manifestazione, convinta che avrebbe offerto alle studentesse e agli studenti dell’indirizzo alberghiero un’occasione di crescita professionale e culturale. La possibilità di operare in un contesto di altissimo livello ha, infatti, permesso loro di mettere in campo le competenze acquisite nel corso dei loro studi, di confrontarsi con colleghi di altri istituti alberghieri siciliani e di essere protagonisti in un contesto in cui cultura, tradizione e innovazione si sono fuse in espressioni gastronomiche uniche e originali.