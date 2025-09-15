Enna: “Gli affari di famiglia”, evento formativo gratuito su relazioni, denaro e crescita condivisa

PUBBLICITÀ

Enna si prepara ad accogliere un appuntamento speciale dedicato alla formazione, al dialogo e alla crescita personale e professionale. Mercoledì 24 settembre alle ore 18:30, presso il Sixty Four Rooms (Viale Olimpiadi – University Kore campus), si terrà l’incontro dal titolo “…gli affari di famiglia, senza limiti e senza pregiudizi”, un evento gratuito aperto alla cittadinanza e in particolare agli studenti.

Promosso da Sant’Anna Today, in collaborazione con Efpa Italia e con il patrocinio di ANCP e ANCP Sicilia1, l’iniziativa si avvale del contributo di Allianz Global Investors e del supporto di Goal Based Investing Italia. L’obiettivo è stimolare una riflessione concreta e senza filtri sul valore delle relazioni familiari, sul ruolo del denaro nella vita quotidiana e sugli strumenti utili per affrontare in modo consapevole e sereno le sfide del presente.

A rendere il confronto vivo e dinamico sarà una squadra di professionisti di rilievo: Bruno Linguanti, Massimo Donato, Maria Luisa Butticé, Stefano Saponaro, Mario Torregrossa e Luciano Sciré. La serata prevede anche la presentazione del libro “Il denaro è un affare di famiglia”, che offrirà ulteriori spunti di riflessione e approfondimento. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Manuela Acqua.

L’incontro non sarà soltanto un momento di ascolto, ma un vero e proprio spazio di condivisione e networking. Dopo il dibattito, infatti, i partecipanti avranno l’occasione di continuare il confronto in maniera informale durante un aperitivo conviviale, pensato per favorire la nascita di nuove relazioni e scambi professionali.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione inviando una mail a ancp.sicilia1@gmail.com. Gli studenti potranno invece partecipare liberamente, senza necessità di registrazione. Un’occasione preziosa per incontrarsi, formarsi e ispirarsi: un appuntamento da non perdere nel cuore della Sicilia.