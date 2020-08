Enna: Giuseppe Sindona nuovo vicario del Prefetto

Giuseppe Sindona è stato oggi nominato nuovo vicario del prefetto nel capoluogo più alto d’Italia. Messinese, nato nel 1963, laureato in legge e abilitato all’esercizio della professione forense, ha alle spalle una lunga carriera. Attualmente, ricopre anche diversi incarichi quali: Dirigente reggente dell’Area II: “Raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali”, Dirigente reggente dell’Area I” Ordine e Sicurezza Pubblica, Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del soccorso pubblico” presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Enna. Come vicario è effettivo dal 3 agosto 2020. In ultimo è stato nominato coordinatore del Nucleo ispettivo provinciale per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio sul rispetto dei protocolli per la sicurezza sui luoghi di lavoro per la prevenzione della diffusione del Covid-19.