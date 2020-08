Enna: Giuseppe Savoca candidato sindaco della Lega

La Lega annuncia la candidatura a sindaco di Giuseppe Savoca, consigliere comunale uscente e commissario provinciale del partito ad Enna.

“Il partito di Matteo Salvini – si legge nella nota stampa del commissario cittadino Saverio Cuci – sceglie qui di percorrere una strada ambiziosa e doppiamente sfidante, puntando tutta la sua energia e il suo impegno sul rinnovamento degli uomini, delle donne e delle idee, per costruire dal basso una proposta per Enna quanto più aderente possibile al profilo della comunità e alle sue istanze, pienamente calata nei valori di territorialità ed autodeterminazione locale. Accanto a lui ci sarà una squadra di uomini e donne altrettanto determinata e capace, in grado di competere, anche in solitaria, con le proposte in campo, per offrire a Enna una nuova prospettiva e un nuovo modo di fare ed intendere la politica di cui questa Città ha tanto bisogno”.