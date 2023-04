Enna: Giuseppe Porpora neo presidente del Dipartimento Solidarietà Emergenze Fic-Sicilia

E’ Giuseppe Porpora il neo presidente del Dipartimento Solidarietà Emergenze Fic-Sicilia, un compartimento che nasce dalla federazione italiana cuochi. Porpora, originario di Villarosa, è cresciuto come volontario nell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna.

Il Dipartimento Solidarietà Emergenze Fic–Sicilia, orientato verso la solidarietà e beneficenza ma soprattutto all’attività di cucina in emergenza, nasce nel luglio del 2019 dalla volontà di diversi soci e negli anni cresce sempre di più con diverse attività sul territorio regionale siciliano.

Oltre a Porpora, nel corso dell’ultima assemblea è stato eletto anche un direttivo con Giorgio Barone come vice presidente, Federica Randazzo segretaria, Giuseppe Rinallo tesoriere. Giuseppe, che ha appena 28 anni, si è da sempre distinto per la sua con la passione per il volontariato.

“Frequento il mondo del volontariato da circa 15 anni. Ho percorso le orme di mio di mio padre, volontario e anche dirigente, da quasi 30 anni di un’associazione del mio territorio. Da piccolo andavo sempre con lui e quando sono diventato un po’ più grande ho chiesto, come regalo, l’iscrizione all’associazione di protezione civile di cui faceva parte lui”.

Il Dipartimento Solidarietà Emergenze Fic-Sicilia è presente in tutto il territorio nazionale e dal gennaio di quest’anno fa parte dell’albo nazionale delle Associazioni di Protezione Civile.

“In questi anni abbiamo svolto diverse attività che vanno dai pranzi di beneficenza all’attività di protezione civile, su input del dipartimento regionale raccolta fondi. Tra gli obiettivi del mio programma c’è quello di formare sempre più personale del dipartimento con corsi di protezione civile, antincendio, primo soccorso, corsi di cucina d’emergenza per volontari di protezione civile. L’iscrizione alla nostra associazione è aperta a tutti, sia cuochi che a colori che hanno nel cuore il volontariato”.

“Salutiamo con entusiasmo l’elezione di Porpora a presidente del Dipartimento Solidarietà Emergenze Fic-Sicilia – dice il direttivo dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile Enna -. Ci fa molto piacere che un nostro volontario abbia conquistato il ruolo di presidente in questo dipartimento, segno di una grande dedizione e passione verso il mondo del volontariato”.